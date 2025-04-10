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騰雲營收／3月6,674萬元月增41.1%、年增24.4%雙增 第1季創同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長梁基文（左）。騰雲／提供
騰雲科技董事長梁基文（左）。騰雲／提供

商金客流一站式解決方案業者廠商騰雲（6870）10日公告3月合併營收6,674萬元，月增41.1%、年增24.4%；第1季單季自結營收達1.55億元，較去年同期增加近21%，續創同期營收新高。

騰雲表示，受惠國內外市場滲透率續增、代理商軟體解決方案銷售提升，帶動集團3月及首季營收繳出年月雙成長的亮眼成績，分析第1季營收動能，主要來自客流及金流解決方案海外授權增加、國內大型商場及大型連鎖企業導入、GMV收入增加等，不論在利基市場或解決方案複製到新型態客戶等營收挹注放大。

騰雲第1季海外營收占比逾48%。近期有關稅議題，但騰雲海外營收主要來自中國大陸、日本及東南亞等國家。且綜觀整個市場，軟體業因無實體生產流程，無須被美國課徵關稅，故此波關稅海嘯，對騰雲無直接影響。更因海外營收挹注，即是在傳統淡季，營收仍有雙位數成長，預期今年全年展望為「季季高」。

騰雲董事長梁基文展望後市，騰雲將聚焦三大方向，以「新產品、新市場、新商模」帶動營運成長，投注資源於前端科技研發、深化AI代理及AI賦能產品實力。目前騰雲250位員工中，約65％為研發人員。

整體來說，騰雲預期2025年大型場域設施訂單將陸續於下半年完成驗收、大型連鎖品牌企業客戶增加及國際市場訂單穩定增長，另外，騰雲子公司騰加在代收付的營收成長快速，預期未來該業務成為新的營收成長動能。

營收 關稅

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