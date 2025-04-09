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響應政府政策 晟德與順藥同步啟動庫藏股自救

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

受到美國前總統川普宣布啟動「對等關稅」政策影響，儘管藥品於首波關稅戰中獲得豁免，為維護股東權益，晟德集團今（9）日宣布，旗下晟德（4123）與順藥（6535）召開臨時董事會，決議同步啟動庫藏股計畫。

晟德將自4月10日起至6月9日，執行庫藏股買回計畫，預計買回 20,000 張，買回價格區間訂為每股新台幣 30 至 50 元，惟公司將依市場實際狀況彈性調整，不排除在價格低於公告區間下緣時仍持續買回，買回股份目的將轉讓於員工。順藥亦規劃於同期間內買回 1,000 張，價格區間訂為每股 130至 195 元，展現對公司價值與未來發展的高度信心。

晟德總裁林榮錦表示，集團整體營運穩健，核心轉投資以台灣企業為主，受本次關稅戰衝擊極為有限。旗下醫藥事業深耕台灣市場，益生菌子公司豐華生技在北美地區營收占比偏低；新藥開發公司順藥與奧孟亞（7776）以全球授權為策略重心，不受關稅影響；生物藥CDMO領域則透過永昕與建誼生技聚焦日、韓等東亞市場；醫材事業方面，益安生醫早於兩年前完成美國廠併購，可作為最終組裝與出貨基地，在貿易摩擦下具備轉單優勢；博晟生醫旗下多項產品亦正進行國際授權談判，並未直接出口美國。

此外，市場與投資人對美國關稅政策可能產生的影響關注度高，晟德集團轄下各公司，已全面檢視該政策對財務、營運及業務等影響；目前營運進度皆屬正常，現金流充足，足證基本面穩健，呼籲投資人保持信心。也呼籲更多生技同業跟進，以實施庫藏股等方式協助政府穩市，預期若能形成風潮，將有助提振台灣資本市場信心。

晟德強調，這筆買回資金不會對公司資本穩定造成影響，公司整體營運維持穩健；將依證交法與主管機關規定辦理回購計畫。即便未來美方將藥品納入關稅課徵範圍，對晟德集團的實質影響預期仍屬有限。

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