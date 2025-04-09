元山3月營收月增33% 深耕散熱技術
車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）昨（9）日公告3月營收3.87億元，月增33.4%、年增16.9%，創歷史次高，主因車用風扇與高階網通IT訂單挹注；累計今年第1季營收9.87億元，年增8.77%。
元山積極參與先進散熱技術的發展，英特爾在台舉辦的「2025超流體先進散熱技術論壇」中，元山結合液流冷凍機構系統、高效能散熱通風與控制技術展示Side Car、IN-ROW CDU及系統控制界面等先進水冷散熱系統技術與產品，展現在該領域的技術發展實力，應對高功率AI晶片的散熱需求。
元山參與客戶輝達新一代GB300AI晶片相關的散熱技術開發，為資料中心提供高效能散熱解決方案。
針對美國關稅政策，元山認為，公司生產基地在台灣、大陸或東南亞，將受到一定的影響。目前主要以歐系及陸系客戶為主，美國市場占比較低，有可能面對美國與其他國家貿易談判過程的不確定性而影響發展進度，公司將審慎應對，持續與通路夥伴及客戶密切聯繫。
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