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揚智拚2025年下半年單季轉盈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

機上盒晶片廠揚智（3041）昨（9）日表示，穩健應對美國關稅衝擊，並專注新興市場與特殊應用晶片（ASIC）設計服務，拓展相關版圖。揚智總經理陳嘉修指出，今年因注入ASIC業務，全年營收可望持續成長，樂觀看待下半年有機會實現單季轉盈。

面對美國加徵關稅壓力，揚智提到，該公司長期專注新興市場，包括印度、巴西與非洲等地，可避開美國市場的貿易風險。其中巴西市場ODM客戶近期取得逾百萬套機上盒標案，預計下半年開始出貨。

揚智強調，近年積極布局ASIC設計服務，並橫跨安謀（Arm）與RISC-V架構，擁有HDMI、Ethernet、USB等多項介面整合能力，切入影像、聲音與智慧裝置等多元應用。

展望今年營運，揚智預期，全年營收將成長雙位數百分比，主要動能在機上盒業務方面，隨著新一代晶片推出，已成功進入印度、巴西等新興市場，預計相關出貨量將進一步提升。而ASIC設計服務方面也已開始貢獻營收，將有助於提升整體獲利能力。

IC設計 揚智 新興市場

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