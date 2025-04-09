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大江擴充美國、印度產線

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

健康食品廠大江（8436）昨（9）日表示，面對美國新關稅政策，該公司早已啟動全球製造布局，在美國與大陸設有製造廠，並於今年推動「輕資產全球擴展策略」，積極擴充美國與印度等地產線，強化供應鏈的產能與彈性。

大江憑藉美中雙基地優勢，可因應政策協助客戶調度生產據點，將部分第三地製造產品轉移至當地，反而有助深化區域經營，創造成長新契機。

大江表示，過去一直在美國、歐洲、中國與東南亞四大市場追求均衡發展，分散對單一市場的依賴，提升整體營運韌性與抗壓能力，目前美國市場占整體營收約26%，其中大部分產品已於當地生產，預期影響有限。

展望第2季，大江將積極因應國際經濟與關稅政策變化，全力投入美國與大陸市場的開發經營，開拓區域新機會，同時將持續強化成本控管與效率提升，穩定毛利率與淨利率，推升整體獲利表現。

大江日前公告3月營收合併營收6.09億元，較2月成長37.9%，亦較去年同期成長12.65%。累計2025年第1季營收達15.87億元，年增4.96%，展現強勁的成長動能，顯示公司在客戶結構優化與產品聚焦策略上的布局持續奏效。今年大江積極優化客戶結構與產品線布局，目前已成功開發14家年營收超過10億美元的國際大型客戶，帶來穩定且具潛力的業績貢獻。

產品策略上，公司聚焦美容保養、體重管理、骨關節保健、鈣與魚油等五大類別，皆為全球保健市場長期趨勢產品。

特別是GLP-1配方已於今年取得台灣專利，並積極拓展海外市場，目前已開發12家目標客戶，全年目標為20家，正朝全年新台幣10億元營收目標邁進。

聚焦減重市場的GLP-1配方，是大江今年寄予厚望的明星產品。去年第4季已出貨歐洲和美國客戶，除了將持續擴大客戶數，2026年將以進一步取得日本機能性表示法為目標，並規劃2027年要拿到越南健字號，屆時整體市場可望快速擴大。

大江 營收 美國

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