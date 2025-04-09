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全家營收／首季252億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家（5903）9日公布3月營收87億元，年增1.8%，首季累計營收為252.8億元，年增1.6％，創歷史同期新高。

全家表示，綜觀3月整體業績表現穩健，主要受惠於展店動能持續、鮮食熱銷以及會員經濟效益發酵，尤其3月點數到期大兌點活動帶動整體會員消費活絡度，促整體表現穩步向上。

全家指出，本月鮮食推出多項主題企劃，包含春季應景的「抹茶季」活動，實體店舖與電商平台「全家行動購」共推近40項抹茶新品，涵蓋minimore品牌熱銷品如泡芙、千層蛋糕等，一舉帶動冷藏甜點業績成長兩成；名店殿堂聯名策略持續奏效，攜手米其林餐廳「辰園」推出港式系列餐點，成功推升便當、飯糰等品類表現；看好民眾高CP美食需求，持續擴展義大麵品類布局，有「便利商店義大利麵天花板」之稱的uno pasta品牌續推新品，經典「狠飽」系列商品則睽違20年後強勢回歸，推出加大1.5倍份量的「拿坡里義大利麵」廣受好評，助攻品類業績成長超過兩成。

此外，搶攻38女神節購物商機，全家表示，採取線上、線下虛實並進策略，電商平台「全家行動購」規劃「Me Time時光」主題活動推出逾300款美妝、個人護理商品，且結合換季保養需求，助攻線上美妝與日用品雙成長；實體店舖則攜手社會企業芙彤園推出100%天然植物萃取「舒眠精油噴霧」與相關保養美妝用品優惠，共同拉升相關業績成長超過一成。

展望4月營運，全家指出，將掌握氣候漸暖與清明連假商機，清涼天然飲品、Fami!ce霜淇淋、冰品、夏季輕食皆為操作重點，母親節預購亦將進入銷售高峰期，皆可望成為驅動營收的動能。

截至114年3月31日止，全家便利商店總店舖數達4,344家。

全家便利商店 營收

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