聖暉營收／三多策略優勢 3月及首季營收雙雙刷新同期新高紀錄

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）9日公布2025年3月合併營收32.4億元，月增21.4％、年增52.4％，累計2025年第1季合併營收達85.56億元，季減9.9%，年增56.2％。在集團多元產業、多區域服務及多工種策略優勢，在各產業客戶擴張新區域廠區建置需求效益下，挹注聖暉*專案工程訂單施作認列持續增溫，帶動3月及第1季合併營收改寫歷年同期新高表現。

聖暉*受惠半導體、電子零組件、生醫製藥、一般傳產等客戶推進新廠投資計劃，推升整體在手訂單續攻高檔水準，面對美國祭出對等關稅政策變局，客戶建廠需求依舊殷切，致使廠務工程市場供需吃緊，市場對未來通膨的預期心理，使得客戶為避免建造成本進一步上揚，紛紛加速資本支出腳步，進而強化當前新廠建置的投資動能，帶動施作計畫持續暢旺。面對市場變局，聖暉*亦致力精進專案工程及原料供應鏈管理並提升專業人力調度效率，以確保客戶專案完工交付，除有機會增添業務急單，亦有助於集團營運獲利動能之提升。

觀察美國對等關稅除帶動各產業供應鏈評估赴美投資，關稅衝擊程度相對較低的國家將成為新廠擴建選擇，在此趨勢下，企業勢必朝多點分散策略邁進。聖暉*具備完整的一站式專案服務能力與多區域服務優勢，多年完善布局台灣、中國及東南亞業務版圖，提供在地化優異服務與良好實績，同時整合集團資源加速拓展日本、美國、印度，共同搶佔有利業務機會，在這波趨勢中有望擴大集團優勢，加速未來營運成長。

展望2025年第2季，聖暉*持續深化多產業、多區域及多工種策略綜效，擴增專業施作人力團隊及強化核心技術研發投入，成為多產業客戶海外擴建重要合作夥伴。另一方面，積極擴大海外市場業務動能，布局大亞洲區服務實績目標，堆疊整體業務接單表現，創造未來營運寫新頁。