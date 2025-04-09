朋億營收／3月6.48億元 月增9.7％、年減26.4%

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）9日公布2025年3月合併營收6.48億元，受惠3月工作天數增加，挹注單月營收月增9.7％，但較去年同期則年減26.4%。累計2025年第1季合併營收21.49億元，季減28.8%，年減4.3％，為歷年同期次高。

以2025年第1季銷售區域分布來看，中國大陸、台灣及其他（含東南亞）營收比重分別為59％、38％、3％，朋億*得益於半導體、高科技電子產業化學品供應系統佔據高度業務優勢，多年完善布局中國大陸、台灣及東南亞各地服務據點，以提供客戶在地化生產供應服務，不僅整體營運並不受此次美國宣布對等關稅影響，然而在半導體、高科技領域來看，各國政府仍積極深化建置半導體在地化供應鏈，以強化國際市場戰略性地位，對朋億*中長期營運仍具有良好發展利基。

展望未來，朋億*秉持深化中國大陸、台灣及東南亞區域業務接單布局，整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，同步穩健擴增公司專業人力團隊，增強原料供應鏈採購管理及研發投入力道進行現有設備改良與新技術開發等，創造公司有利市場競爭力，並有望隨著半導體大廠擴建計畫推進下，挹注未來營運良好成長動能。