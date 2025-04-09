詩肯營收／3月年增15.28% 淡季不淡、未受美國關稅衝擊

連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告3月營收1.75億元，年增15.28%，累計首季營收為5.91億元，年減2.22%。詩肯指出，雖然已開始進入淡季，但3月營收仍有淡季不淡的表現。

詩肯也表示，雖然美國啟動對等關稅，對台灣加徵32%的關稅，但詩肯為內需型企業，因此並不會受到關稅因素衝擊。

詩肯表示，3月台灣本業營收9,733萬元，年增3.91%，仍能維持一定的成長動能，而去年營運相對低迷的轉投資新加坡NOVA，3月營收也達到7,735萬元，成長幅度更高達33.68%，反映在體質調整過後，營運有望重回成長軌道。

詩肯表示，美國總統川普宣布對等關稅，對於出口企業來說如臨大敵，但詩肯產品不論是台灣或是新加坡都以當地銷售為主，因此並不會受到關稅影響，但需注意的是，一旦關稅造成的低迷氣氛影響股市、進而衝擊消費信心，那對於台灣整體消費市場，都不會是好消息，因此仍須持續關注。

詩肯表示，在經濟不確定性升溫下，購屋族態度可預期的會趨於保守，讓市場交易量再放緩，讓房價出現修正可能，房市可能加速朝「買方市場」傾斜，但這也會讓剛性需求進場意願提高。

詩肯表示，截至2月底，全台門市為85店，較上月減少一店，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具在台北微風南京與新竹街邊店兩店，測試消費者接受度，今年中也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列，並會持續尋找合適的百貨商場設櫃。