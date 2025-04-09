振宇五金營收／3月年增8.6% 關稅波動下穩健衝營運

振宇五金（2947）9日公布3月營收達1.8億元，年增8.6%，再創同期新高，累計前三個月營收達5.5億元，年增7.8%。振宇指出，營收穩健成長主因為會員導流與商品結構優化帶動，不過亦受到整體房市交易低迷的影響，使第1季成長幅度略低於預期。

根據台灣房屋統計資料顯示，六都3月建物買賣移轉棟數年減21.1%，整體交易量亦較去年同期衰退22.9%。在新成屋與裝修需求遞延的同時，振宇五金憑藉剛性修繕品項與數位會員推廣，仍穩定營運成長動能。

在營運銷售方面，2025年3月全品類銷售總量相較2月成長20.69%。其中「油漆防水」、「機械手工具」與「土木工具」三大修繕類別年增幅皆超過7%，反映消費者對於局部翻修與DIY施作的需求仍具韌性。振宇表示，近期「租就GO」工具租賃專案也同步拉抬部分工具類商品的銷售轉換率，創造更多實用與便利兼具的購物動機。

針對近期市場對美國關稅政策的關注，振宇五金也審慎評估相關進口工具與原物料成本可能產生的波動風險，並強調將透過商品組合優化、本地供應鏈合作與自有品牌比例提升，強化供應彈性與價格穩定性，以維持商品競爭力與顧客購買信心。

數位會員方面，振宇五金3月會員營收突破1.1億元，占總營收比重逾56%，年增7.31%；會員總數突破60萬人，較去年同期成長17.65%，單月淨增近9萬人，再創歷來同期新高。會員整體客單價亦年增7元，顯示數位會員導流策略與商品轉換效益皆已逐步成形。

面對即將到來的雙節消費旺季，振宇五金宣布啟動「五月雙節抽獎活動」。４月26日至5月11日止，凡振宇會員單筆消費滿888元，即可參加「家電抽抽樂」活動，有機會獲得吸塵器、料理鍋、筋膜槍、刮痧按摩棒等多項精美家電；5月12日母親節當天，不限會員、凡單筆消費滿520元即可參加COACH手拿包抽獎活動，讓消費者在感恩回饋同時體驗驚喜。

在人才培育方面，振宇五金除年初宣布調升各式津貼、個人最高調幅達14%、全體平均調幅約2.89%外，也自3月起陸續舉辦多梯次海外員工旅遊活動，鼓勵員工身心平衡並增進團隊凝聚力。隨著畢業季將至，振宇亦啟動校園與社區人才招募布局，4月預計參加新竹中華大學校園徵才博覽會，並與中壢就業中心合作舉辦多場地方徵才活動，預計全台共釋出150個職缺，涵蓋門市營運、倉儲物流及內勤支援等職務，因應今年度展店目標邁向95家。