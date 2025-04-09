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元山營收／3月3.87億元 寫歷史次高、審慎應對關稅戰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）公告2025年3月合併營收3.87億元，在車用風扇與高階網通IT訂單穩定挹注下，3月單月營收年增16.92%並創下歷史次高紀錄，累計第1季營收為9.87億元，年增8.77%。

元山近期積極參與先進散熱技術的發展，在英特爾於台灣舉辦的「2025 超流體先進散熱技術論壇」中，元山結合液流冷凍機構系統、高效能散熱通風與控制技術展示Side Car、IN-ROW CDU及系統控制界面等先進水冷散熱系統技術與產品，顯示其在該領域的技術發展實力，以應對高功率AI晶片的散熱需求。

此外，元山參與客戶輝達新一代GB300 AI晶片相關的散熱技術開發，為資料中心提供高效能的散熱解決方案，此項合作與技術展示，突顯元山在高階散熱技術領域的重要發展方向。

面對美國對全球祭出對等關稅政策，估計美系AI市場主導的高階運算系統市場，雖事業發展有機會穩定成長，但無論生產基地位於台灣、中國或東南亞，預期仍將受到一定程度的影響。元山表示，目前公司主要產品以歐系及陸系客戶為主，對美市場占比較低。

雖然可能面對美國與其他國家貿易談判過程中的不確定性而影響發展進度，但元山趨審慎應對，將持續與通路夥伴及客戶保持密切聯繫，發揮企業彈性與應變能力，妥善因應全球市場變局。

AI 營收 輝達 關稅

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