宏碁資訊營收／3月7.87億元、月增24.3% 資安產品帶動
宏碁資訊（6811）受惠於資安產品銷售的顯著成長，以及雲端服務同步成長，帶動今年3月營收繳出雙成長佳績，月增24.3%、年增16.7%，同步推升今年首季營收來到同期新高紀錄。
宏碁資訊今年3月營收7.87億元，月增24.3%、年增16.7%；累計宏碁資訊今年首季營收25.36億元、年增17.2%，為同期新高紀錄。
宏碁資訊指出，3月營收成長，主要受惠於資安產品銷售的顯著成長。多家大型企業客戶增購資安解決方案，反映出在全球資安威脅日益嚴峻的情勢下，企業對於資安防護的重視程度明顯提升。
此外，在雲端服務方面，亦對今年3月營收增長做出了積極貢獻，主要源於企業對雲端解決方案需求的穩定增加。隨著AI技術的迅速發展，企業也積極尋求AI應用整合進雲端平台，進一步促進了雲端服務需求的擴展。
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