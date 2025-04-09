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橘子營收／3月9.1億元 月減14%、年減9%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

橘子（6180）集團今日公告2025年3月份自結合併營收9.1億元，月減14%，年減9%，主係進入開學季，人氣端遊為準備及醞釀後續周年盛典，活動力度較輕；累計1~3月自結合併營收達新台幣28.8億元，年減13%，主係人氣端遊改版規模差異及樂點未計入合併營收。

回顧3月，《波拉西亞戰記》開放全新地區與裝備強化機制，豐富遊玩體驗；《天堂M》則推臺版專屬競賽及經典道具，鞏固核心玩家參與熱度。深化IP粉絲經濟生態鏈，購物橘子首度舉辦VTuber線上聯合演唱會，拉抬ACGN族群關注；粉絲社群平台hidol與《原子少年2》人氣團舉辦線下活動吸引千人參與，並以會員專屬權益強化虛實追星體驗，後續hidol亦將逐步結合集團自研AI技術，擴增科技追星娛樂型態。

展望4月，歡慶《新楓之谷》20週年，攜手日本動漫知名IP展開歷年最大規模串聯，將推出經典動漫角色限定職業、道具技能與任務等，期帶動營運動能；《波拉西亞戰記》、《天堂》國際服也接力展開改版活動，期能推升玩家上線熱度。漫畫小說品牌MOJOIN與台灣角川共同舉辦影視媒合會，持續推進台灣IP跨域發展。

生活風格方面，購物橘子迎接連假買氣，鎖定ACGN族群推線上一番賞、玩具公仔、漫畫等指定品類優惠。企業服務方面，雲力橘子（原果核數位）將參與臺灣資安大會，擴大臺灣及國際潛在業務接觸機會點。

營收

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