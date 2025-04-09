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揚秦營收／3月創同期新高 首季年增二成、創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）9日公布3月營收2.38億元，年增23.79%，月增16.64%，創同期營收新高。今年第1季營收6.83億元，較去年同期成長20.49%，創單季營收歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，雖然第1季普遍為早午餐產業的淡季，但隨著「麥味登」與「炸雞大獅」加盟雙引擎的營運規模擴大，火鍋新品牌「涮金鍋」直營門市持續展店，第1季營收逆勢突破，再創單季歷史新高，3月營收也創同期新高。

展望後市，林麗玲表示，順應健康餐飲潮流，麥味登在直營門市率先推出全新「豆皮蛋餅」系列，以富含植物性蛋白質的豆皮取代以麵粉為主的蛋餅皮，100公克的生豆皮約含有3.6顆雞蛋的蛋白質營養，麥味登「豆皮蛋餅」的蛋白質含量約是一般蛋餅的2倍以上，新品推出後已成為社群話題及健身愛好者的新選擇。豆皮蛋餅系列餐點預計5月全門市上架販售。

揚秦致力於推動ESG並為消費者提供更好的餐飲選擇，「麥味登」的明星產品「原塊嫩雞起司滿分堡」今年3月完成 ISO 14067產品碳足跡盤查，並通過法標國際（AFNOR ASIA）查證，取得產品碳足跡查證聲明書。盤查結果顯示，每顆「原塊嫩雞起司滿分堡」的碳排放量為956g CO2e，提供消費者「低碳排飲食」的好選擇。

為慶祝麥味登全台第一顆「原塊嫩雞起司滿分堡」取得碳足跡查證，即日起到4月30日，不論在門市或使用APP點購「原塊嫩雞起司滿分堡加紅茶拿鐵」享優惠價95元，在補充營養的同時更能為保護地球生態環境盡一份心力。

截至目前，「麥味登」總店數901家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。

營收

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