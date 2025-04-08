神準公布2024年配發現金股利每股3元

網通大廠神準（3558）今（8）日公告股利政策，預計去年盈餘分配現金股利3元，以今日股價162元計算，現金殖利率約為1.8%。

神準去年12月營收創13個月新高，月增5.7%，年增24.4%，帶動去年第4季營收36.57億元，是全年最佳表現。2024年營收下滑至119.85億元，營業利益4.7億元，歸屬於母公司業主淨利2.4億元，每股純益4.71元，均低於2023年表現。先前神準董事長蔡文河看好，主力智能通訊(IC)產品，客戶去化庫存，處於健康水準，伺服器產品明年初開始少量出貨美國，主打二、三集資料中心市場，加上智慧網卡逐步放量都能推升營運。但美國總統川普祭出對等關稅重傷網通類股，神準連吞兩根跌停。