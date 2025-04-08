快訊

美對等關稅今午生效 川普說在等北京電話

神準公布2024年配發現金股利每股3元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網通大廠神準（3558）今（8）日公告股利政策，預計去年盈餘分配現金股利3元，以今日股價162元計算，現金殖利率約為1.8%。

神準去年12月營收創13個月新高，月增5.7%，年增24.4%，帶動去年第4季營收36.57億元，是全年最佳表現。2024年營收下滑至119.85億元，營業利益4.7億元，歸屬於母公司業主淨利2.4億元，每股純益4.71元，均低於2023年表現。先前神準董事長蔡文河看好，主力智能通訊(IC)產品，客戶去化庫存，處於健康水準，伺服器產品明年初開始少量出貨美國，主打二、三集資料中心市場，加上智慧網卡逐步放量都能推升營運。但美國總統川普祭出對等關稅重傷網通類股，神準連吞兩根跌停。

營收 神準

延伸閱讀

韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

「貨一出就虧」印度台商憂產品銷美賠錢 品牌供應鏈暫不出貨

歐盟主席籲陸避免關稅戰再升級 李強：沒有國家可獨善其身

大搞關稅手段 泛歐交易所執行長：美國開始像新興市場

相關新聞

上洋3月合併營收月增50% 同期新高

上洋（6728）昨（8）日公布3月合併營收4.28億元，月增50.17%、年增53.82%，累計今年第1季合併營收9.8...

元太3月合併營收月增24% 瑞儀增15%

元太（8069）昨（8）日公告今年3月合併營收32.09億元，月增24%，年增86.4%。累計第1季合併營收80.59億...

櫃買業績發表 回響熱

配合上櫃公司2024年度財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於3月19日至4月7日舉辦七場次多樣化主...

帝圖超額派息4元

帝圖（6650）2024年每股稅後純益2.29元，並超額配息4元，帝圖昨（8）日公告，董事會決議2024年下半年擬盈餘分...

和勤營收將逐季走高

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布3月合併營收1.98億元，月增25.2%、年減14.3%；累計第1季合併營收5....

皇將3月合併營收年增83% 鈞興增15%

皇將（4744）昨（8）日公告3月合併營收2.08億元，年增83.16%，公司表示，主要是銷售組合較多連線設備，導致營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。