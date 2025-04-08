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虹彩光電：不受美關稅影響 擬年底申請登興櫃

中央社／ 台北8日電

電子紙廠虹彩光電董事長廖奇璋今天表示，目前主要市場在台灣、日本、歐洲，不受美國實施對等關稅影響；虹彩光電規劃在今年底至明年初申請興櫃。

虹彩光電今天舉行媒體交流會，廖奇璋指出，膽固醇液晶電子紙技術，不同於電泳式電子紙技術，膽固醇液晶電子紙是「真全彩」，可以做到各種顏色完整色域的呈現，不會僅限於少數色彩；同時內藏太陽能板，置於戶外可以靠日照發電。

虹彩光電指出，膽固醇液晶全彩電子紙具有1678萬色的顯色能力，提供近似於紙張的閱讀體驗，在取代印刷品方面具有絕對優勢；寬廣的操作溫度範圍使其適用於戶外廣告看板等極端環境，適合長時間靜態顯示；另外，透過太陽能、光學感測器的光學技術融合，可讓產品實現更多元的應用願景。

廖奇璋說，虹彩光電有5大股東，自己持股逾20%最多，面板大廠友達持股約16%、奇景光電約11%、牛耳國際生技逾10%、青輔也逾10%。

虹彩光電今天宣布將參與2025 Touch Taiwan智慧顯示展，攜手國內外各領域的合作夥伴，共同展示膽固醇液晶全彩電子紙技術，橫跨戶外廣告、智慧教育、智慧醫療、智慧零售、智慧交通的多元應用。

廖奇璋表示，虹彩光電深耕膽固醇液晶全彩電子紙技術，累積超過200項全球專利，建立技術壁壘，成為膽固醇液晶技術的領導者。隨著顯示技術朝向低能耗、環保與高值化產品演進，相關技術也成為傳統面板轉型的重要突破。

光電 膽固醇 電子紙

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