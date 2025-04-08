鉅橡營收／3月1.12億元年月雙增 首季年增6.6％

鉅橡企業（8074）8日公告2025年3月合併營收新台幣1.12億元，較上月與去年同期分別成長27％與5.5％，首季合併營收3億元，年增率6.6％。

隨著AI伺服器需求持續擴張，PCB產業相關供應鏈受惠規格升級的高階ABF需求延續下，使鉅橡台灣PCB高階材料出貨成長，加上中國大陸PCB產品出貨穩健，以及消費性電子新機需求帶動電木板進入拉貨期，與美耐板3月業績較去年同期成長，得鉅橡3月合併營收年月雙增。

鉅橡第1季合併營收3億元，因步入產業淡季，使產能利用率仍有空間，惟公司優化產品組合調整，得單季年增率6.6％，以期第1季營運穩健，第2季於需求持續延續與擴張下，逐步堆疊營收成長。