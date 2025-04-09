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櫃買業績發表 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心於3月27日舉辦「先進製程產業鏈」主題業績發表會，會後舉行合影，由左至右分別是精測財務副總許憶萍、總經理黃水可、櫃買中心副總經理李淑暖、精測業務處長朱育賢。櫃買中心／提供
櫃買中心於3月27日舉辦「先進製程產業鏈」主題業績發表會，會後舉行合影，由左至右分別是精測財務副總許憶萍、總經理黃水可、櫃買中心副總經理李淑暖、精測業務處長朱育賢。櫃買中心／提供

配合上櫃公司2024年度財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於3月19日至4月7日舉辦七場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

本系列業績發表會共有：M31（6643）、富致、倍力、聖暉*、耕興、大樹、桓達、大塚、安碁資訊、騰雲、伯鑫、鐿鈦、家登、台特化、宜鼎、精測、均豪、均華、長聖、訊聯基因，及太醫等21家上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

本系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁關於櫃買櫃買影音」）查詢。

透過本系列多元主題業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效。

櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人了解上櫃公司的未來展望及長期價值。

統計上櫃公司2024年度營收約27,788億元，稅前淨利約3,145億元，分別較2023年度增加7.2%及15.2%，顯示上櫃公司穩健成長。

櫃買中心

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