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和勤營收將逐季走高

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布3月合併營收1.98億元，月增25.2%、年減14.3%；累計第1季合併營收5.42億元、年減16.7%。和勤表示，隨著新產品已於本季陸續啟動，出貨將穩定增長，第2季起營收可望逐季走高。

和勤3月兩大業務營收分別為車用零件1.52億元、占比76.98%；硬碟機構件（VCM Plate）0.41億元，占比20.78%。

和勤不諱言，由於客戶普遍受到車市消費疲弱影響，並觀望美國關稅政策，燃油車舊產品出貨減少，新產品則尚未放量或處於客戶驗證階段，新產品出貨尚不足以填補舊產品減少的空間。

不過，隨著新產品陸續量產，目前車用零件營收底部浮現，已開始穩定回升；硬碟（HDD）零件則受惠AI推升高階儲存硬碟需求，新機種出貨穩定成長。

和勤表示，與客戶密切合作，每年開發數十項新產品，並提供一條龍的製程，確保品質與交期，近年持續深化客戶合作關係，爭取更多項目訂單，尤其鎖定具備量產規模的平台件，縮短產品開發至量產的時程。

營收 硬碟

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