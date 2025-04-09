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帝圖超額派息4元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

帝圖（6650）2024年每股稅後純益2.29元，並超額配息4元，帝圖昨（8）日公告，董事會決議2024年下半年擬盈餘分配現金股利每股0.5元，資本公積發放之現每股2元，合計每股現金股利2.5元，2024年上半年則是配發每股現金股利1.5元，合計全年配發4元。

帝圖2024年稅後純益7058.2萬元，年增17%，每股純益2.29元，帝圖指出，去年營運主要受惠全年度舉辦四場拍賣會創造亮眼佳績所致，其中去年底拍賣會更創下歷史最佳成績，帶動秋拍整場成交金額近5億元。

展望今年，帝圖指出，今年預計也會舉辦四場拍賣會，分別落在3、6、9、12月，將持續徵集許多台灣近現代與古代書畫生貨，儘管近期經濟局勢動盪，但市場還沒有曝光過的藝術精品，因為具有珍稀的價值，對專業收藏家而言仍有吸引力，相對不會受到景氣影響，今年力拚穩健成長。

拍賣會 股利

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