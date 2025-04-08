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智崴宣布8日起實施庫藏股 預計買回3,000張

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

為激勵員工、提升向心力，智崴（5263）8日晚上公告，董事會決議實施庫藏股買回計畫，自今年4月9日至6月8日，將運用自有資金自證券集中交易市場買回普通股，預定買回價格區間為每股新台幣60元至173元，預計買回3,000張，占公司已發行股份總數的4.25%。本次買回之股份將全數轉讓予員工，展現公司對人才的重視，也反映管理階層對長期發展的高度信心。公司表示，因以自有資金進行本次庫藏股收購，故不影響資本維持與整體財務狀況。

智崴指出，儘管近期股價回落，已接近疫情期間人與人活動交流阻斷的歷史低點（每股新台幣86.8元），但當今與疫情時情況大不相同，回顧過去歷史重大事件對全球休閒旅遊市場的影響，除了新冠疫情期間負面影響超過50%，其他金融事件如網路泡沫、金融海嘯等危機事件發生時，全球休閒旅遊市場的負面影響皆未超過10%，顯示該產業具備高度韌性。此外，2024年美國市場營收占比僅約1%，相較於競爭同業，受美國關稅政策影響微小。

國際主題樂園正擴大軍備競賽，新設備建置的需求強勁，智崴憑藉優異的營運體質及多元化的產品與服務，在高關稅環境中相較於其他同業具有更強的競爭力。近兩年來，智崴積極拓展產品線，推出經濟型飛行劇院o-Ride，已銷售至巴西、日本與加拿大；全新4D體感劇院已進軍韓國。今年7月，公司將推出高載量、高性價比的飛行劇院系列，目標涵蓋所有價格帶，進一步鞏固市場滲透率。

智崴以高毛利率為優勢，在高關稅時期，比以美國市場為主的競爭者具有更強的抗打擊能力。公司依托研發與系統整合技術，核心硬體由台灣製造，其餘硬體則依照市場需求在當地採購，並透過高效成本管理，確保在貿易戰中具有優勢價格。

新台幣 智崴

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