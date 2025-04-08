達爾膚3月營收年增5%

達爾膚（6523）昨（8）日公告3月營收1.47億元，年增5%，創單月營收歷史新高。累計首季營收3.47億元，年減1%，寫單季歷史三高，僅次於去年同期和2016年第4季。

達爾膚表示，3月營收主要受惠醫美節活動，帶動台灣實體通路業績成長，展望第2季，期待透過電商帶來下一波成長動能。

達爾膚表示，目前營收八成來自內需，海外市場以亞洲國家為主，包括中國、日本、新加坡、馬來西亞、緬甸、泰國、越南等地。達爾膚表示，美對等關稅對公司營運無直接影響，但仍會密切關注是否將對國內經濟造成打擊，影響消費市場。

達爾膚今年海外市場成長潛力最大的當屬日本市場，主要是日本市場因去年下半年更換代理商，面臨轉換的陣痛期，今年可望重拾成長動能。