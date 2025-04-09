皇將3月合併營收年增83% 鈞興增15%

皇將（4744）昨（8）日公告3月合併營收2.08億元，年增83.16%，公司表示，主要是銷售組合較多連線設備，導致營收增加。皇將首季營收2.81億元，年增11.03%，主要受惠中南美、墨西哥等市場需求增加，加上併購韓國昌誠公司以後的效應逐漸展現，配合不斷調整各子公司的策略與方向，管理的綜效明顯提升。

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布3月合併營收2.85億元、年增15.3%，主要受惠於電動工具、園林工具榷齒輪箱成長，以及工業機器人齒輪出貨大幅成長帶動；第1季合併營收8.55億元、年增11.1%，創歷年單季營收新高。

鈞興瞄準人形機器人市場，積極開發人形機器人所需的諧波減速機；另應客戶分散生產來源要求，越南二廠預計第2季發包動工，力拚年底完工，明年投產電動工具及園林工具齒輪。