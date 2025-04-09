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元太3月合併營收月增24% 瑞儀增15%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）昨（8）日公告今年3月合併營收32.09億元，月增24%，年增86.4%。累計第1季合併營收80.59億元，季減16.7%，年增42.8%。

受到川普對全球祭出對等關稅衝擊股市大跌影響，元太昨天股價下跌24元，成交量4,491張，收220.5元。

元太宣布，全新突破性全彩電子紙技術E Ink Marquee™將於今年Touch Taiwan展會首度亮相，採用全新四色粒子顯示系統，展現更鮮明色彩效果，支援寬溫操作範圍，為戶外及數位家外廣告看板應用而設計。

背光模組大廠瑞儀昨日公告3月合併營收40.89億元，月增15.5%，年增15.8%。累計今年首季合併營收120.29億元，季減18.1%，年增11.1%。

瑞儀董事會日前通過資本支出預算案。將投資高雄前鎮科技產業園區、竹南科學園區的新建廠房及購置機器設備約133億元。

元太 營收

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