皇將營收／3月營收年增逾八成 連線設備出貨旺
皇將（4744）8日公告3月合併營收2.08億元，年增83.16%，公司表示，主要是銷售組合較多連線設備，導致營收增加。首季營收2.81億元，年增11.03%，主要受惠中南美、墨西哥等市場需求增加，加上併購韓國昌誠公司以後的效應逐漸展現，配合不斷調整各子公司的策略與方向，管理的綜效明顯提升。
皇將近期營運表現不俗，去年第4季成長動能強勁，且力度延伸到今年首季。皇將表示，
第1季原本是傳統淡季，但因新興市場需求增加，加上併購綜效顯現，使第1季營收維持熱度，淡季不淡，全年可望逐季墊高。
不過，美國為皇將最大市場，營收占比超過三成，公司坦言，近期受美國對等關稅政策影響，目前有運送到美國市場的船班，對於最新的關稅政策還在釐清中。皇將主要生產基地在台灣，但在韓國、美國也有廠，未來如何因應，公司還在觀望。
皇將對今年營運抱持樂觀，預估營收可望雙位數成長，尤其墨西哥與拉丁美洲目前正處於一個新興、具有爆發力的狀態，詢問案件頻繁，為此，皇將已經完成組織與人員的調整，積極布局這個區域的數粒線與軟膠囊市場，可望有豐碩成果展現。
另外，歐洲市場今年預估也會有所斬獲，至於美國市場則仍需看關稅協商的結果，為今年營運能否符合預期的變數。
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