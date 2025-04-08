兆利營收／3月10.04億元 月增21%

軸承廠兆利（3548）8日公告114年度3月份營收為新台幣10.04億元，月增21.1%，年增28.7%，創下歷史次高。今年前3月累積營收26.2億元，較去年同期增加10.5%。

兆利指出，3C產品線受惠中系客戶摺疊新機訂單續旺，手機出貨寫下今年新高，推升本月全集團營收創歷史次高，而NB及LCD產品線擺脫春節返鄉產能受限影響，出貨亦有回升。此外，中系客戶新型態摺疊產品初步放量，也對營收帶來有感貢獻。

針對關稅問題，兆利表示，鑑於近期美國政府宣布大幅提高各國關稅，全球總體經濟風險與不確定性驟升，惟公司將與客戶與供應鏈夥伴保持密切溝通，以做最佳動態因應。中系手機方面，則因客戶產品銷美比例低，評估受關稅直接影響有限。