王座營收／3月、第1季雙創歷史同期新高
王座（2751）8日公告2025年3月合併營收1.17億元，較上月與去年同期分別成長2.55％與5.42％，累計第1季合併營收3.64億元，年增率6.83％。
王座3月合併營收創單月歷史同期新高，係「銀座杏子日式豬排」全台首間「日式定食專賣」在101正式開幕，加上全台第8家「大阪王將」進駐南港LaLaport盛大開幕，受惠開幕期間湧入大量人潮，帶動單店業績火熱全開，得3月合併營收年月雙增。
近年百貨商場的消費型態改變，餐飲品牌進駐成為吸引人潮的關鍵之一，王座代理海內外餐飲品牌以進駐全台商場插旗展店為策略，隨著百貨的群聚集客效益，搭配連續假期與各節慶檔期促銷優惠，加上多元化的菜單方案，進而帶動各門市業績表現，使王座第一季合併營收3.64億元，年增率6.83％，亦創歷史同期新高表現。
展望第二季，「大阪王將」與「京都勝牛」陸續於3、4月進駐南港LaLaport，且迎接4月連假、5月母親節、端午節連假與6月畢業季謝師宴等聚餐商機，以期營收動能將持續向上攀升。
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