上洋營收／3月4.28億元、月大增53.82% 受惠空調設備銷售暢旺
空調與商用洗衣代理領導廠商上洋（6728）8日公布3月合併營收4.28億元，月增較去年同期大幅成長53.82%，主要受惠空調設備銷售暢旺，為今年營運開出亮眼紅盤。累計今年首季營收9.81億元，年增54%，單月及首季營收皆創下歷史新高。
上洋甫於去年繳出營收35億元，及每股盈餘11.71元的歷史新高與次高佳績，並大方配發8元現金股利。公司在先前法說會中指出，空調家電占營收比重近8成，商用洗衣約占2成，兩大核心業務穩健增長，新事業亦快速發展。
上洋3月營收大幅躍升，顯示主力空調業務在傳統旺季前已見強勁需求，加上自有品牌《SeSA洗衣吧》持續拓點、精緻乾水洗品牌《RIV》精品洗滌業務顯著提升，以及生活家電品牌《one-meter》等新事業多路並進，共同推升整體業績。
展望今年，上洋將與三菱重工合作推出新產品，持續擴大《SeSA洗衣吧》市佔，並深化《RIV》高階服務。亮眼的3月表現，為上洋達成全年營運目標注入強心針，延續去年高成長氣勢可期。
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