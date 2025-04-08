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達爾膚營收／3月創單月歷史新高 首季創史上三高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

達爾膚（6523）8日公告3月營收1.47億元，年增5%，創單月營收歷史新高。累計首季營收3.47億元，年減1%，創單季歷史三高，僅次於去年同期和2016年第4季。達爾膚表示，3月營收主要受惠醫美節活動，帶動台灣實體通路業績成長，展望第2季，期待透過電商帶來下一波成長動能。

醫美節活動於3月中登場，達爾膚表示，透過與通路緊密合作，推出多元產品組合，豐富消費選擇並強化品牌忠誠度。活動期間，多項明星商品銷售表現優異，2月新上市的「瞬適膚舒緩潤澤修復霜」更創下單月破百萬的佳績，展現強大的產品競爭力。此次活動不僅穩固達爾膚於藥妝通路的品牌能見度，也進一步拉近了與消費者之間的連結。

達爾膚目前營收八成來自內需，海外市場以亞洲國家為主，包括中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞、緬甸、泰國、越南等地。達爾膚表示，美對等關稅對公司營運無直接影響，但仍會密切關注是否將對國內經濟造成打擊，影響消費市場。

達爾膚今年海外市場成長潛力最大的當屬日本市場，主要是日本市場因去年下半年更換代理商，面臨轉換的陣痛期，今年可望重拾成長動能。

在新產品方面，達爾膚表示，今年仍將以15%的產品更新率，持續進化升級既有產品。除了新推出的「瞬適膚舒緩潤澤修復霜」，還有包括杏仁酸的身體乳產品。

展望第2季，達爾膚表示，本季通常是營運淡季，預估將因季節性因素營收較首季下滑，但仍將較去年同期成長，期待透過接下來的電商618檔期，衝出一波好成績。下半年則進入消費旺季，單季營收有望再戰新高。

消費 營收 達爾膚

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