快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

汎瑋材料3月營收1.12億元 月增29％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎瑋材料董事長李家旺（右）在上櫃掛牌時的合影。圖／櫃買中心提供
汎瑋材料董事長李家旺（右）在上櫃掛牌時的合影。圖／櫃買中心提供

汎瑋材料（6967) 今日公布2025年3月合併營收1.12億元，月增29.00％、年減2.45％；累計2025年1至3月合併營收為新台幣2.95億元，較2024年同期2.93億元成長0.65％。

汎瑋表示，公司在積極調整高附加價值產品的開發與布局的業務策略下，針對在AI伺服器、電動車及工業電腦等高成長市場的電子材料解決方案，精細化的接單管理和產品組合優化策略，有效提升公司在利基型市場中高性能材料的需求滲透，並獲得良好的訂單能見度與出貨進度，是汎瑋3月營收繳出月增的主要原因。汎瑋也在高毛利產品比重持續提高的情況下，整體獲利能力進一步得到強化，有助公司第1季獲利表現不俗。

汎瑋進一步表示，憑藉卓越的研發實力，汎瑋也成功開發多項高效能自動化設備，透過一系列突破性研發成果，展現卓越的製造實力與技術領先優勢。其中，專為銅箔膠帶異形產品設計的自動折彎裝置，透過先進自動化技術，產能提升至每日30K，實現驚人的10倍產能增長，並大幅提升產品穩定性與製程效率。此外，在保護膜類製程領域，汎瑋成功開發圓刀自動對位貼合助拔裝置，將生產效率從20K/天提升至100K/天，透過創新的多層次堆疊技術，優化客戶生產流程，顯著降低貼合次數並縮短工時，有效提升生產效能。隨著這些自動化技術的突破，汎瑋以製造工藝的精密度與穩定性，強化市場競爭力，為全球電子機能材料產業帶來更高效、更精準的解決方法，同時體現汎瑋在產業中的競爭優勢。

展望2025年，汎瑋維持審慎樂觀看法。儘管目前美中貿易戰、關稅政策、全球經濟秩序等所帶來之不確定性風險猶存，汎瑋積極與主要終端品牌廠商客戶掌握訂單出貨排程，同時配合客戶需求調整生產基地配置，包括新增泰國投資設廠、馬來西亞營運據點、越南廠等東南亞地區佈局，優化亞太市場供應鏈配置以及協調轉嫁成本費用等相關事宜，進一步強化國際競爭力，藉以應對整體大環境的變化，並搶攻各產業市場商機。

再者，隨AI運算需求不斷成長，雲端服務供應商（CSP）也投入自研ASIC晶片，以提升計算效能並降低供應鏈風險，以強化運算效能且降低對單一供應商的依賴，加上蘋果與OpenAI等科技巨頭擴大投資，強化AI基礎設施，帶動AI伺服器供應鏈快速發展。

AI 營收

延伸閱讀

因應美國關稅政策 屏東縣長周春米：啟動四大應變、四項補助

川普關稅政策衝擊「大學生畢業即失業」？ 過來人苦嘆：最慘是他們

「它」重達317公斤如一台電動汽車 輝達成了OpenAI唯一軍火商

OpenAI官方發聲明反擊了！ 駁斥馬斯克「嫉妒而發起的訴訟」

相關新聞

汎瑋材料3月營收1.12億元 月增29％

汎瑋材料（6967) 今日公布2025年3月合併營收1.12億元，月增29.00％、年減2.45％；累計2025年1至3...

耕興展望 長期保守看

美國總統川普發動全球關稅戰，引發市場關注企業展望，憂心展望下修風險。網通檢測龍頭耕興昨（7）日預期，短期內半年不受影響，...

上詮3月營收月增57% 聯亞月增19%

光通訊廠上詮（3363）、光環昨（7）日公告3月合併營收，上詮較2月大增超過57%、達1.58億元，創41個月新高；光環...

天鉞電2月 EPS 0.02元

安控廠天鉞電（5251）昨（7）日公告自結2月稅後純益100萬元，每股純益0.02元。

長聖：業績看增

長聖（6712）總經理黃文良表示，今年在委託開發暨製造服務（CDMO）業務要比去年更好；法人期待，全年營收要突破13億元...

信立3月營收年增2.7倍 併購顯綜效

塑膠股信立（4303）昨（7）日公布3月合併營收7,556.8萬元，年增270.8%；累計今年第1季合併營收2.24億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。