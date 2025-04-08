偉康營收／3月0.49億 月增56.4% 雙核心產品線助登高

數位身分認證領導商偉康（6865）8日公布，3月合併營收達0.49億元、月增56.4%、年增6.7%，達全年高點，合併前3個月營收達1.1億元，年減7.3%，而面對席捲全球製造業的AI巨浪及衍生的各種「資安」威脅，偉康也持續透過自研產品「零信任解決方案」，確實的替所有企業用戶，打造出一道厚實的「零信任防護網」，展望未來，團隊憑藉打造「OETH 智慧資安」與「Nous 智能決策」雙核心產品線，以及自有品牌與訂閱制業務占比持續攀升，也讓毛利表現穩健上揚，為未來成長奠定堅實基礎。

據悉，偉康將資安與AI技術導入高科技製造業，近期與龍頭企業合作，透過OETH無密碼身分認證，共同打造零信任新產品。OETH技術可確保企業身分驗證與資源存取的安全與便捷，在提升企業終端設備的資安等級同時，更降低機敏資訊外洩的風險。在AI領域的布局，偉康Nous數據中台成功導入全球工業電腦領導品牌，強化數據整合與分析能力。結合數據虛擬化技術，協助企業整合近九成應用系統與異質資料，將資料變成公司資產，提升即時數據應用與決策效率，成為企業智能數位轉型與AI運用的核心基礎。

針對研發投入，偉康持續擴大AI技術布局，並已獲得數位發展部「資訊安全能量登錄暨資通安全自主產品」與「人工智慧(AI)技術服務機構服務能量登錄」雙認證，展現資安與AI技術創新實力。公司也持續積極與國際夥伴布局合作，近期榮獲Denodo 2025「銷售卓越獎」，成為台灣唯一獲得金牌廠商，成為台灣最高等級策略合作夥伴．各獎項與成功案例充分展現偉康技術能量與銷售貢獻的領先實力，協助企業發揮數據最大價值，並將智慧決策應用拓展至國際市場。

展望未來，偉康將持續深化AI應用場景，積極拓展國際市場，打造全球合作夥伴生態圈。透過AI雙引擎，以智能決策為「矛」、智慧資安為「盾」，運用生成式AI優化決策與營運，拓展金融、政府、製造等領域應用，提升市場競爭力。同時，加速智慧資安布局，推動加值服務與多元營收，攜手策略夥伴提供完整解決方案，共同迎接AI時代的數位轉型挑戰。