閎康營運報喜！日本貢獻佳、中國訂單回流

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布3月營收為4.44億元，月增9.5%、年增2.83%，較2月成長9.51%；閎康表示，3月主要營收動能來自日本實驗室貢獻及中國大客戶訂單回流所致。

閎康是國內規模最大的材料分析實驗室，公司擁有完善的電子與電機實驗設施，並已在台灣、中國及日本三地深耕布局，預估今年三地的實驗室皆維持成長。其中，台灣成長動能將來自於應用在先進製程之超埃米解析球差校正穿透式電子顯微鏡（Cs Corrector TEM）及車用晶片Super High Power burn-in測試之貢獻。

Cs-TEM是因應新材料進展的分析設備，隨著半導體技術、新能源材料和先進功能材料的快速發展，對原子尺度觀察和分析的需求日益增長。Cs-TEM通過修正傳統電子顯微鏡的球面像差，大幅提升了空間解析度，使分析人員能夠直接觀察原子排列和元素分佈，有助於加速材料開發。由於Cs-TEM可達到高於0.1 nm的超高分辨率，有利於閎康先進製程接單。

此外，閎康是目前業界中唯一有能力在日本設立據點的台灣檢測實驗室。截至2025年，閎康在日本已布局名古屋、熊本、北海道三大實驗室，提供在地且迅速的服務網絡。

受惠於日系IDM廠及晶圓代工廠擴產，名古屋實驗室維持滿載，訂單外溢到熊本實驗室，因而預估今年名古屋及熊本實驗室將持續增加機台。閎康第17座實驗室-北海道實驗室於今年年初正式開幕並開始投入營運，此實驗室針對日本先進製程研發而設置，由於日本政府態度積極，近期對主要客戶追加補助，加速2奈米研發，因而客戶考慮將專案放量的時間點從2026年提前到2025年7月，預期今年日本實驗室主要成長動能來自北海道實驗室MA（材料分析）訂單。