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立盈環保興櫃掛牌延至4月22日

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

原訂於4月9日登錄興櫃半導體循環經濟領導廠商立盈環保科技（7820）7日宣布，為維護投資人及股東權益，興櫃掛牌時間將調整至4月22日。

立盈專注於將半導體製程廢棄物「氟化鈣污泥」100%回收再利用，轉化為鋼鐵業所需的人造螢石，營收主要來自廢污泥處理服務費及銷售人造螢石。憑藉獨特技術，立盈已成為台灣人造螢石市場領導者，市占率超過五成，並與多家半導體大廠建立長期合作關係。

立盈近年營運表現亮眼，2024年營收1.88億元，年增9%，稅後純益1,881萬元，年增151%，毛利率高達61%，每股盈餘達1.69元。公司積極擴充產能，目標2025年底月處理量達3,800噸。

立盈未來規劃從生產人造螢石的循環經濟1.0，逐步邁向再生工業級氫氟酸（2.0）及半導體級電子級氫氟酸（3.0），實現更高價值的閉環回收。法人看好其在半導體化學品用量增加的趨勢下，具備顯著的成長潛力。

半導體 興櫃

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