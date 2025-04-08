信驊夠力…3月營收創新高 帶動Q1寫同期新猷

台股股王、伺服器管理晶片（BMC）廠信驊昨（7）日公告今年3月營收達7.55億元，月增23.93%、年增110.27%，創單月歷史新高紀錄；累計今年第1季營收為20.65億元，季減1.85%、年增103.77%，改寫單季同期新猷。

信驊先前曾預估今年首季營運展望，預估單季營收可維持在17億至18億元的水準，年增率上看約八成；昨天公布的成績，表現優於原先預期。不過，信驊昨天股價受到台股重挫影響，以跌停價2,740元作收，下跌300元。

原本市場看好信驊後續營運展望，可是在美國總統川普推出關稅政策後，打亂全球總體經濟的步伐，外資認為，信驊的營運表現與美國雲端周期有著密切關聯，儘管正向看待中國大陸的雲端資本支出，惟大陸在全球雲端資本支出中的比重僅有10%至20%。

因此即使大陸市場表現強勁，也難以改變整體雲端資本支出年增率將放緩的趨勢。

法人認為，宏觀經濟環境及政策不確定性，一直是影響企業支出的重要因素，近期與AI BMC相關的不確定性進一步增加，更加劇市場的謹慎情緒，因此評估信驊第2季營收可能會略低於市場預期。

綜觀來看，信驊旗下有兩大產品線，包括雲端暨企業解決方案以及智慧AV產品線，其中雲端暨企業解決方案則以BMC伺服器管理晶片為主。

針對市場關心的一般通用型GPU AI伺服器用管理晶片，法人預估，GB300 NVL 72 AI伺服器中的BMC管理晶片數量大約71顆；而客製化的AI ASIC伺服器中，BMC管理晶片數量約22顆。

另外，信驊新一代產品AST2700 BMC晶片已完成樣品釋出，預計在2025年底開始小量出貨，根據供應鏈透露，依據客戶端的規劃，有可能會在2026年下半年才會放量，成為下一波的成長引擎。

法人強調，信驊先前布局的Cupola360環景影像晶片，今年仍有望獲得更多廠商訂單，若智慧工廠客戶拉貨動能依照維持的步調，研判今年環景影像晶片營收有望再度翻倍增長。