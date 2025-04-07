永捷營收／首季年增108.05％達3.17億 創同期新高

永捷（4714）7日公布3月合併營收達1.04億元，年增69.2%；累計今年前三月營收3.17億元，年增108.05％。

永捷表示，首季營收大幅成長，主要受惠於運動產業、環保水性產品等的訂單出貨需求明顯較去年同期增加，尤其是環保水性產品的相關材料，包括環保型水性樹脂、無溶劑樹脂、高固含量水性溶劑等創新材料皆深受運動品牌大廠、半導體產業、建築業等客戶的高度肯定，且有加大拉貨力道的情形，環保水性相關產品的出貨量已自去年度大幅增加，是貢獻永捷首季營收繳出改寫歷年同期新高的優異成績。

觀察最新美國新一輪對等關稅政策對整體經濟大環境帶來的不確定性因素，永捷指出，雖集團目前無直接銷售至美國市場的相關產品，且客戶訂單出貨仍預期進度並無取消之情形，因此短期公司營運並不受任何影響，然全球各個國家的消費力道與經濟變化皆可能將會牽動供應鏈的走向，永捷將持續謹慎面對與因應，持續擴大核心技術競爭力與營運規模，並發揮集團企業韌性。

展望2025年，永捷維持審慎樂觀看法。永捷身為產業最上游的材料廠，持續與主要客戶掌握整體訂單與接單動能，並配合客戶在地化生產的需求，搶攻更多不同國家市場的訂單，包括澳洲、日本、歐洲等市場，擴大公司訂單接單市場範疇，保持良好訂單能見度，同時積極整合子公司信立與普大資源，發揮協同效應，強化研發與生產能力，在環保水性PU樹脂及高固含量水性溶劑等領域深化布局，順應全球市場對永續材料的需求趨勢，憑藉良好生產效率、環保水性相關材料創新開發的技術力，在市場上做出明確差異化，包括材料品質、成本價格優勢等築起公司高度競爭門檻，與客戶攜手搶攻全球市占率，並進一步挹注公司營運正向成長。