上詮3月營收月增57% 聯亞月增19%
光通訊廠上詮（3363）、光環昨（7）日公告3月合併營收，上詮較2月大增超過57%、達1.58億元，創41個月新高；光環則攀29個月高點，受惠客戶需求強勁，兩家光通訊廠首季業績同創近十季新高。
上詮3月合併營收1.58億元，月增57.44%，年增45.9%；首季合併營收4.11億元，季增14.2%，年增53.2%。
光環3月合併營收0.71億元，月增1.36%，年增29.73%；首季合併營收2.06億元，季增40.14%，年增39.08%。
聯亞3月營收1.81億元，攀上近27個月高點，月增19.6%，年增64.4%；首季營收4.54億元，年增40.3%。
聯亞上月營收增長，主因數據中心產品出貨強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言