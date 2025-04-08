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耕興展望 長期保守看

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國總統川普發動全球關稅戰，引發市場關注企業展望，憂心展望下修風險。網通檢測龍頭耕興昨（7）日預期，短期內半年不受影響，檢測服務相對不受景氣干擾，今年續拚獲利成長，但關稅問題干擾全球景氣，長期則保守看待。

耕興說，短期內產業應都採保守觀望態度，恐有齊頭下修的風險，但目前既有專案不變，至少半年既定的檢測維持推進，公司維持獲利成長目標大於營收成長。

耕興強調，景氣變化愈大，公司愈有競爭力，近期接到國際級企業客戶通知直接在美國當地測試，預期此趨勢會持續增加。

耕興今日將受邀參加產業論壇釋出展望。耕興先前指出，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一，包含5G網通及企業網路更新等需求。隨著4G轉向5G測試單價提高，大陸5G檢測廠商持續整合，台灣僅耕興與SGS有新5G測試能力。

耕興已布局美國市場多年，2019年剛投入時的成本較高，隔年就開始賺錢，先前美國實驗室已持續穩定獲利，公司觀察，後續美國製造與實驗室認證的安全規範訂單可能變多，但需觀察各終端客戶研發投資美國的增加速度，以及全球經濟景氣受影響的程度，但預計美國實驗室將因應需求成長擴充。

5G 美國

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