信立營收／併購綜效顯 首季2.24億元、跳增327.8%

塑膠股信立（4303）7日公布3月合併營收7,556.8萬元，年增270.8%；累計今年第1季合併營收2.24億元、年增327.85%，創下歷季新高。

值得注意的是，信立轉投資世紀*（5314）的會計原則是採「FV（終值）變動」，即以轉投資標的每季季底的收盤價扣去前一季的收盤價，依持股市值變動來計算轉投資的損益，也會顯示在每一季財報上，換言之，信立首季獲利可望跳高。

此外，信立表示，營收顯著增長主要受惠於去年9月正式合併子公司普大應材後的綜效顯現所致。由於普大專注於生產聚氨酯（PU）合成皮革和真皮貼合產品，特別專精於高性能環保材料的研發與生產，信立與普大應材合併後，雙方已積極在技術、產品線及市場拓展等方面形成強大協同效應。

信立強調，公司憑藉多年的產業經驗、嚴格的製程管控、創新的研發力等，除了既有邦頓、雋達等產業客戶保持良好的下單動能外，亦與主要客戶積極開發更多不同市場應用領域的多樣化材料，是信立首季營收改寫歷年同期新高的關鍵，也持續堆疊公司在市場的價值，並創造穩健的未來訂單能見度。

信立成立於1973年，總部位於台南市學甲區，土地總面積達26,383坪，且為自有土地，光是土地帳面價值即估計有高達25億元。信立多年來主要生產的產品為PU合成皮、PVC柔軟皮，主要廣泛應用於鞋類、箱包、家具、汽車內飾等領域，其中旗下PVC塑膠皮於市場上一向位居領導地位，除講求產品之多元化外，並致力於高附加產品之研發；PU合成皮則加強研發，距焦有利基產品之研發及推廣。

展望未來，信立維持審慎樂觀看法。以目前信立在手訂單來看，能見度已長達114年第4季，加上已攜手普大成為台灣最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線，並積極搶攻包括運動、服飾、鞋類等產業領域之訂單。

另一方面，為了因應全球環保趨勢，未來信立將朝向綠色複合加工品開發及無溶劑目標前進，持續鎖定相關產業同業或合作夥伴進行策略聯盟，同時引進國外技術與設備，進行產業升級，拉高生產效率、人力資源有效分配、創新Recycle產品開發等策略，助力降低成本、優化毛利率、強化企業體質，並以提高品質、擴大品管觀念為目標，更藉由上下游整合，加速新產品驗證時程，期望在全球環保材料需求持續增長的趨勢下，確保產品在市場上的領先地位，進一步提升營收與獲利，為股東創造更大價值。