信立3月營收年增2.7倍 併購顯綜效
塑膠股信立（4303）昨（7）日公布3月合併營收7,556.8萬元，年增270.8%；累計今年第1季合併營收2.24億元，年增327.85%，創下歷年同期新高紀錄。
值得注意的是，信立轉投資世紀*的會計原則是採「FV（終值）變動」，即以轉投資標的每季季底的收盤價扣去前一季的收盤價，依持股市值變動來計算轉投資的損益，也會顯示在每一季財報上。換言之，信立首季獲利可望跳高。
此外，信立表示，營收顯著增長主要受惠於去年9月正式合併子公司普大應材後的綜效顯現所致。
由於普大專注於生產聚氨酯（PU）合成皮革和真皮貼合產品，特別專精於高性能環保材料的研發與生產，信立與普大應材合併後，雙方已積極在技術、產品線及市場拓展等方面形成強大協同效應。
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