穩懋營收／3月12.28億元月增4.9% WiFi PA 業務有望成長

砷化鎵大廠穩懋（3105）7日公告3月營收12.28億元，月增4.9%、年減23.9%；累計今年首季營收35.75億元，年減19.5%。

穩懋先前已召開過法說會，對今年首季營運持保守態度，認為稼動率將在本季落底。

展望未來，由於今年首季工作天數較少加上產業淡季，因此穩懋預料營收將較去年第4季下滑中個位數百分比，毛利率估介於16至19%（High Teens）。

穩懋認為，雖然手機客戶的庫存水位相較於去年已經健康許多，但去年以來終端市場需求一直受到地緣政治以及中國大陸經濟下滑的因素影響，相當考驗上、下游供應鏈的應變能力，若稍有不慎，很可能對業績衝擊更大。

此外，儘管手機PA市況不佳，但WiFi PA業務卻有所斬獲。穩懋指出，受惠下半年各大品牌旗艦機陸續導入WiFi 7技術，市場滲透率正快速擴大，而公司去年WiFi PA業務顯著增長，而且在客戶產品中的供貨比重也不錯，預估此一業務今年將維持正向成長。