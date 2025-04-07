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上詮3月營收月增57%創41個月新高 第1季攀十季來高點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠上詮（3363）、光環（3234）7日公告3月合併營收，上詮較上月大增超過57%，達到1.58億元，創41個月新高，光環也攀29個月高點，受惠客戶需求強勁，兩家光通訊廠第1季合併營收同創近十季來新高。

上詮3月合併營收1.58億元，月增57.44%，年增45.9%；第1季合併營收4.11億元，季增14.2%，年增53.2%。

上詮看好，今年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，上詮已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

光環3月合併營收0.71億元，月增1.36%，年增29.73%；第1季合併營收2.06億元，季增40.14%，年增39.08%。

光環今年將擴大切入代工市場，衝刺資料中心代工應用，目標逐年增加資料中心營收比重，今年代工占比可望由去年的一成大增至三成，整體營收目標達到雙位數成長。

光環 營收

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