快訊

證交所：936檔股票今跌停 明平盤以下禁止放空

獨／不是跌停？台積電盤後現1035元高價 引市場熱議

是方營收／3月3.39億元 創同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方（6561）受惠AI持續帶動需求，新的聯雲智能資料中心目前銷售達七成，推升3月營收來到3.39億元，月增13.9%，年增10.94%，創同期新高，史上第三高，累計前三月營收9.53億元，年增11.44%，為同期新高。

台股7日受到川普關稅影響，是方今日早盤雖一度撐住未打入跌停，但仍不敵賣盤壓力，最終還是落入跌停鎖住，下跌43.5元，收395元。

是方看好，今年是AI應用元年，是方是AI軍火商，聯雲智能資料中心已投入商轉，在IDC及三環的基礎下，延伸到數據、雲端、AI、應用服務，攜手策略合作夥伴，搭上AI基礎網路、IDC需求及應用商機，今年IDC及雲端可望維持二位數高成長，營運再創新高。

是方認為，今年是AI應用元年，是方則提供AIDC、遍佈全球三環三線的網路服務，就像軍火商，以三環網路建構的平台與網路連結，快速的將數據、雲端、AI應用服務延伸到國內外。

是方示，聯雲智能資料中心目前銷售達七成，超乎預期，也帶動IDC及雲端服務去年呈現二位數成長，預期2025年IDC及雲端服務也可望有二位數成長，未來兩到三年三大產品線（IDC、雲端、數據網路）都會呈現不錯的成長幅度。

展望未來，全球仍積極投入AIDC，延續AI軍備競賽，是方聯雲資料中心去年剛啟用已經銷售七成，未來是否持續投入AIDC建設，劉耀元指出，今年是AI應用元年，也是AI龐大投入的驗證年，是方將謹慎密切關注市場需求。

AI IDC 雲端服務

延伸閱讀

關稅大戰 開出人道走廊 晶圓一哥美廠產能搶手

IDC：2024中國大陸加速伺服器年增134% 2029年將超千億美元

美媒：輝達洽收購GPU轉租商Lepton 拓展雲端服務

IDC：全球半導體市場今年迎來成長 估年增11%

相關新聞

聯寶3月營收達5352.3萬元 月增六成並寫歷年同期新高

磁性元件廠聯寶公布3月合併營收達5352.3萬元，月增60.9％、年增44.70％，創歷年同期新高；累計第1季合併營收達...

CDMO概念股 也有保命符

美國總統川普關稅大刀揮出，其中醫材已率先列入被課稅的產業名單之一，藥品可能列入下一波項目。業內指出，醫藥領域包括新藥開發...

台康乳癌藥 拚墨國上市

台康生技（6589）昨（6）日宣布，將向墨西哥聯邦衛生風險保護委員會遞交研發中的乳癌藥EG1206A（pertuzuma...

路易莎咖啡 今起漲價

路易莎咖啡（2758）昨（6）日宣布優惠方案及漲價策略並進，首先自4月7日起，部分咖啡飲品調漲5元，咖啡豆及濾掛咖啡盒裝...

耕興3月營收 月增4%

檢測大廠耕興（6146）昨（6）日公布3月合併營收為3.85億元，月增4％，年減1.3％；首季合併營收11.2億元，季減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。