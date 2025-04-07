是方營收／3月3.39億元 創同期新高

是方（6561）受惠AI持續帶動需求，新的聯雲智能資料中心目前銷售達七成，推升3月營收來到3.39億元，月增13.9%，年增10.94%，創同期新高，史上第三高，累計前三月營收9.53億元，年增11.44%，為同期新高。

台股7日受到川普關稅影響，是方今日早盤雖一度撐住未打入跌停，但仍不敵賣盤壓力，最終還是落入跌停鎖住，下跌43.5元，收395元。

是方看好，今年是AI應用元年，是方是AI軍火商，聯雲智能資料中心已投入商轉，在IDC及三環的基礎下，延伸到數據、雲端、AI、應用服務，攜手策略合作夥伴，搭上AI基礎網路、IDC需求及應用商機，今年IDC及雲端可望維持二位數高成長，營運再創新高。

是方認為，今年是AI應用元年，是方則提供AIDC、遍佈全球三環三線的網路服務，就像軍火商，以三環網路建構的平台與網路連結，快速的將數據、雲端、AI應用服務延伸到國內外。

是方示，聯雲智能資料中心目前銷售達七成，超乎預期，也帶動IDC及雲端服務去年呈現二位數成長，預期2025年IDC及雲端服務也可望有二位數成長，未來兩到三年三大產品線（IDC、雲端、數據網路）都會呈現不錯的成長幅度。

展望未來，全球仍積極投入AIDC，延續AI軍備競賽，是方聯雲資料中心去年剛啟用已經銷售七成，未來是否持續投入AIDC建設，劉耀元指出，今年是AI應用元年，也是AI龐大投入的驗證年，是方將謹慎密切關注市場需求。