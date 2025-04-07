竹陞科技營收／受惠於客戶產線升級需求 3月0.53億元創單月新高

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）7日公告今年3月營收5,328 萬元，較上月增加9.2%，交出連續10個月營收成長佳績。相較於去年同期的3,180萬元，年增67.5%，交出單月新高的好成績。

竹陞科技今年首季營收1.48億元，較去年同期7,306萬元，增加7,480萬元，年大增102.4%，較上季成長16.8%，單季營收再創新高。

竹陞科技2024年合併營收4.09億元，年增60.5%。毛利率58.88%，年減1.95個百分點。稅後純益1.27億元，年大增155.7%；每股稅後純益6.03元，創年度營收、稅後純益及EPS三項均刷新史上新高紀錄。董事會決議提配發5元現金股利，配息率為82.9%。將於5月27日舉行股東常會，承認配息案。

竹陞科技表示，所研發整合的遠程操控系統、遠程智能協同操控系統，不僅能回應指令，更能自主執行任務，將複雜問題分解為多步驟，並利用多種工具和資源達成客戶目標，整合 Agentic AI（代理人人工智慧）及 Physical AI(實體人工智慧)於產品生態系中。企業 AI 代理將成為 AI 工廠的核心驅動力，為各行各業帶來前所未有的智慧化與生產力提升。著眼未來客戶需求提升，已啟動擴大營運之計畫，並建造取得更大的廠辦，以利未來營運規模擴增。