昇達科營收／3月2.41億元創新高 關稅對營運無影響

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）今日公布3月營收為2.41億元，月增17.7%，年增30.6%，創歷史新高，累計第1季營收6.2億元，季增9.8%，年增43%，創同期新高，歷史次高。

昇達科表示，特別值得興奮的是美國時間4月9日，昇達科的重點客戶即將有一項全球矚目的低軌衛星任務進行首次27顆衛星發射，展現市場進入量產與規模化階段的明確訊號，預期將進一步帶動昇達科業績成長與全球布局動能。

近期美國川普總統推動對等關稅政策讓台股全面躺平，昇達科也落入跌停，下跌41.5元，收373.5元。

針對美國總統川普於4月3日宣布對全球多國實施對等關稅政策，投資大眾關注相關措施是否將對昇達科產品出口造成影響，昇達科強調，產品不受此次新高關稅影響，營運與對美出口維持正常。

昇達科說明，所生產空心波導元件為高精度微波／毫米波通訊關鍵元件，因空心波導功能特性，使用鋁材作為主要原料，並透過高度技術與精密製程來完成元件生產。該類產品在對美出口時，早已被歸類為美國貿易擴張法第232條款所涵蓋之鋁製品，自政策實施以來，空心波導元件出貨至美國即已依鋁材成本比例課徵25%關稅。

昇達科指出，以實際數據分析，鋁材成本僅約占空心波導元件售價的10%，實際課徵之關稅金額相當於售價的2%至3%。

此外，根據昇達科與所有美國客戶之交易條件，關稅皆由客戶自行負擔，昇達科表示，本身並無承擔額外成本。無論是來自昇達在台灣或越南生產基地，均排除在此次新增稅率範圍之外，出口作業與報關流程並未受影響。

昇達科表示，根據2025年3月以來的出貨紀錄，美國海關仍持續依照鋁材占比原則課徵232條款關稅，證明昇達科產品分類與報關方式正確無誤。再者，考量空心波導元件生產需高度人工與技術投入，客戶若改於美國本地自製，將面臨更高的人力成本與效率瓶頸，加上鋁材仍可能來自進口且同樣受25%關稅約束，總體而言並無實質成本優勢。

昇達科表示，針對昇達科產品，由於客戶所要負擔的關稅不高，且美國供應商的在地生產成本高，昇達科產品出貨給美國的低軌衛星跟4G/5G客戶仍相當有優勢，不會有利潤壓縮或是關稅轉嫁的問題。

此外，昇達科強調，將持續密切關注國際貿易政策變化，並配合客戶需求與市場趨勢，穩健推動全球布局，確保服務品質與供應穩定性。同時，隨著低軌衛星通訊市場快速發展，昇達科憑藉所供應的高性能元件，已在多項國際大型計畫中取得關鍵角色。