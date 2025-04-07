南俊國際營收／3月2.04億元 2021年12月以來新高
南俊國際（6584）7日公布3月合併營收2.04億元，創2021年12月以來新高，月增20％，年增23.27％；累計第1季營收4.99億元，年增23.15％。
南俊3月營收成長，主要是因為通用型伺服器產品出貨持續增溫，對於川普提出對等關稅，該公司認為，非伺服器產品有望再次迎來轉單，伺服器產品則與客戶談出廠價，關稅影響不大。
南俊指出，川普第一任時候，美中貿易戰，許多非伺服器的傳統滑軌從中國大陸轉單到南俊。這次川普擬對中國大陸在20％的基礎上再加上34％的關稅，台灣被徵收32％對等關稅，相對中國大陸而言，仍具優勢，有機會獲得轉單。
至於伺服器產品與美國客戶洽談訂單時，已確認客戶負擔關稅及運輸等費用，因此，關稅影響有限，要注意關稅戰對未來的景氣是否造成影響。
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