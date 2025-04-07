訊聯基因法說／AI助攻跨產業革新 預防、診斷、治療全佈局

訊聯基因（4160）7日進行業績發表會，總經理康清原表示，旗下「AI驅動藥物設計自動化平台」，可篩選數千萬種AI產生的蛋白質模型，聚焦於新藥開發的模擬訓練與預測分析，未來可應用在疫苗開發、血清、抗病毒、抗癌藥物領域，做到預防、診斷、治療全佈局。

訊聯基因2024年營收達6.6億，營收年成長12%，稅後淨利5469.8萬元，年成長91%，每股純益2.05元，獲利持續成長；其中訊聯基因人工智慧（AI）研發部門，加大AI服務量能， 去年AI相關營收成長35%。

康清原表示，公司營收成長顯著的兩大驅動關鍵，1、AI驅動生技革新，訊聯基因累積多年研發能力，實際將AI加值服務運用於生技、化工、半導體等領域。2、開發獨家外泌體功能預測AI模型，結合訊聯（1784）集團綜效，投入外泌體全球代工研發服務、AI外泌體產品開發，以及外泌體癌症早篩檢測。

AI正加速重塑全球產業價值鏈，訊聯基因早於2010年便前瞻性布局智慧大數據應用，成立生物資訊與智慧研發部門，專注於AI跨領域的創新應用，長期服務涵蓋國內半導體龍頭企業、前三大化工業者，以及多家國內外知名藥廠。

訊聯也協助國內致力於突破腫瘤免疫治療瓶頸創新藥物的漢康生技，投入「癌症免疫檢查點抑制劑新藥PD-1/PD-L1」，對比AI新藥及傳統藥物開發模式，光是優化前期篩選跟分析研究，就能替藥廠省下1.5年的時間及大量研發成本；此外，訊聯基因也投入知名藥廠的罕見疾病藥物開發計畫。

訊聯基因並將AI技術，延伸至外泌體產品研發，推出AI外泌體系列產品，且領先業界將產前「羊水晶片檢測」結合「羊水外泌體」加值服務，一次收檢雙重應用，展現創新研發與整合能力。