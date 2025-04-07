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生合預計5月掛牌上櫃 承銷價暫定60元

中央社／ 台北7日電

益生菌原料供應大廠生合生物科技預計今年5月掛牌上櫃，承銷價暫定60元。總經理楊川賢表示，台灣保健品代工業務營收每年目標成長10%；應用在水產與家禽家畜養殖的飼料添加業務，在東南亞市場擴展有成，營收以雙位數成長為目標。

生合成立於2000年，聚焦乳酸菌研究、生產製造及應用開發，今天舉辦上櫃前媒體交流會。

生合2024年營收為新台幣9.89億元，歸屬於母公司業主淨利為1.7億元，年增50.1%，每股純益5.43元；2024年前3大銷售區域包括台灣占比46%、中國大陸30%、東南亞15%。

生合發言人張秀如表示，2024年營收和獲利成長，是因動物飼料添加劑在東南亞擴展市場有成，加上國內知名益生菌廠商配合進行產品升級，以及大陸市場提高益生菌的菌數，皆貢獻營收並提高毛利率，希望今年營運能持續維持雙位數成長。

談到今年展望，楊川賢表示，台灣益生菌產品大多使用生合原料，產品由生合100%代工比例高；未來新產品推出會著重在保健食品開發，因市場成長強勁，且為高單價、低運輸成本，具高附加價值。

他表示，水產養殖市場開發方面，開發綜合型益生菌配方，主打改善腸道健康與飼料轉換率、病害預防，東南亞水產市場已取得基礎市占率，將加深與客戶合作，未來將積極布局中南美洲通路。

至於美國總統川普的關稅風暴，生合董事長楊連傳說，因產品銷往美國營收占比不到1%，因此不受關稅戰影響。

東南亞 營收

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