安碁資訊營收／3月2.06億元年増11%、創同期新高 今年累計5.16億元

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結2025年3月營收2.06億元，突破2億元，創下同期歷史新高，年增11%， 累計今年營收5.16億元，較去年同期成長14%。隨著企業數位轉型加速、法規要求趨嚴及網路威脅遽增，資安防護服務需求持續攀升。安碁資訊擁有技術與服務優勢，幫助客戶強化營運韌性。在穩固政府與金融產業關鍵客戶的同時，積極拓展製造、電商、新創等潛力產業客戶群，持續帶動營收穩健成長動能。

隨著行動應用程式（App）成為企業拓展市場、提升消費者互動體驗與優化內部營運管理的核心工具，資訊安全已成為企業數位營運不可或缺的關鍵要素。安碁資訊是國內首家以資安監控服務（SOC） 獲得ISO/IEC 17025國際標準認證的數位鑑識中心實驗室認證（實驗室編號：3334）的資安檢測機構，憑藉領先業界的檢測技術與專業資安服務，今年連續第四年榮獲 「APP 優良檢測實驗室殊榮」獎項。將持續致力為企業提供最高標準的應用程式資安檢測與專業防護服務，協助客戶符合規範，順利取得行動應用App基本資安認證MAS標章與證書。

安碁資訊數位鑑識中心實驗室擁有具備CEH（Certified Ethical Hacker）、CHFI（Computer Hacking Forensic Investigator）等國際專業資安證照之檢測團隊，並通過ISO/IEC 17025訓練合格認證，確保檢測服務符合國際標準。每年檢測300支以上行動應用程式，為企業提供最嚴謹、最完整的App資安風險評估與改善建議。

安碁資訊強調，APP檢測不僅是技術上的需求，更是企業對用戶負責任的表現。未來將持續以專業技術與國際標準，為企業提供最完善的App資安檢測服務，防範惡意程式及個資侵害的威脅，提升應用程式安全性，符合法令遵循，降低經濟損失，協助企業建構數位韌性，以達永續經營的目標。