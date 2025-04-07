維田營收／3月7,762萬元、月增26% 審慎應對美國關稅影響

工業電腦大廠維田（6570）7日公布3月營收7,762萬元，月增26.0%，本月主要係客戶端訂單持續重啟出貨，公司觀察目前已有部分客戶拉貨動能回溫，整體來說盼第2季營運狀況漸入佳境。維田前三月累計營收2.06億元，年減8.9%，較上季減1.8%，預期今年營運表現於第2季起能更加明朗，全年營收力拚成長。

維田進一步指出，去年至今受地緣政治及美國經貿政策不確定性影響，市場拉貨腳步較為停緩，客戶端保守觀望，近日再次受到川普關稅政策影響，目前公司正全面盤點生產狀態以及零組件成本結構，持續優化製造流程，並加強控制生產成本，強化產品競爭力，同時與集團內部整合資源，共同應對。並且迅速與客戶密切聯繫，保持暢通的溝通管道，審視應對美國關稅以及後續發展所帶來的影響，將衝擊降至最低。

此外，維田亦表示，將於5月5日至8日在美國休士頓，參加全美最大石油天然氣設備展「Offshore Technology Conference 2025」，展出全新防爆系列產品及邊緣運算工業電腦。全新世代AEx防爆工業電腦，具備不鏽鋼強固機身結構，整機IP69K防水防塵，搭載Intel Core Ultra處理器，具基礎Edge AI運算能力，以及全新獨家設計：AVoIP（音視訊網路協議傳輸系統）整合PoE乙太網路供電設計；ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用於石油開採、石化工業、油田礦坑、能源開發、天然氣探勘生產、危險化工品製造等嚴苛環境，防止氣爆及塵爆發生。公司期望在美國新政的助力下，能在石油天然氣等能源市場，搶占先機。