廣明營收／3月9.21億元、年月雙增！多題材加持 寫近17月高點

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）7日公佈3月營收達9.21億元、月增16.9%、年增17.5%、合併前3月營收達24.41億元、年增11.3%，表現出色。廣明近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達明機器人（4585）積極搶占市場訂單，而團隊也成功在去年打進輝達（NVIDIA）供應鏈，一舉獲得龐大訂單，因此帶動整體走勢持續向上成長。

事實上，廣達手中主要的機器人業務，都交由旗下廣明子公司達明來負責操刀，而該公司跟輝達為合作多年的好夥伴，就連輝達執行長黃仁勳去年來台發表與「機器人」相關的演說時，也特地在台上唱名該公司，並與其品牌Logo同框，也因此讓達明機器人的討論聲量大增，同時也被列入「黃仁勳概念股」的名單中、而團隊近年也積極衝刺「智慧醫療」布局，並攜手經濟部打造出「智慧空氣採樣機器人」，引發市場關注。

企業大廠在「智慧機器人」技術上的開發，主要是源於為減少當前人力、填補人才缺口、化解缺工困境所特意研發的技術，透過將智慧機器人導入到智慧製造領域當中，打造出實際的智慧工廠、自動化生產系統等場域，確實降低生產製造時，所需投入的人力等成本，而達明機器人最主要的產品為協作型機器人手臂，最大的特色在於內建視覺辨識系統，而公司目前已經替不同的產業，提供、開發出多款適用於不同情節、不同負載（一般、中高、高）的應用機器人產品。

隨著各大生技製造工廠的產線已邁向自動化，不過工廠的環境品質監控，大多仍仰賴人工採樣，容易有數據漏洞及交叉汙染的風險，然而生技製造的規範嚴謹也使得進入門檻高，智慧自動化環境監控設備導入不易。而這次打造的「智慧空氣採樣機器人」能客製化時間與導航路線排程，提升環境監控效率，可減少30%至40%的人力需求，並有效降低汙染風險，於生物製藥製程場域導入智慧自動化環境品質監管系統，將有助於建立規範標準，為法規調整提供有力參考。